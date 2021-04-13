«Такого не было с восьмидесятых годов»: из-за затора на реке в крупном селе Башкирии произошло наводнение

фото: vk.com

В башкирском селе Месягутово произошло наводнение – из-за ледового затора протяженностью 2,5 километра поднялась река Ай. По последним данным МЧС (на 12:00 13 апреля), подтопленными считаются 23 придомовые территории.

В администрации Дуванского района, центром которого является Месягутово, ситуацию называют экстренной. МЧС просит население отключить электричество и поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Сегодня днем аварийные службы будут подрывать на реке ледовый затор.

фото: vk.com

– Ситуация экстренная, такого не было с восьмидесятых годов. Со вчерашнего дня глава района, специалисты администрации и служб экстренного реагирования находятся на месте. Вчера, 12 апреля, устраняли место затора механическим способом. Один затор разбили, но образовался второй ниже по течению. Там сейчас работает бригада, пытаются устранить затор. Вызвана бригада подрывников и специалистов Приволжско-спасательной части, – сообщила районная администрация. – Предварительно мы оповестим жителей по громкой связи о начале подрывных работ. Для жителей, не покинувших дома, организовано горячее питание, чай и питьевая вода.

фото: vk.com

В МЧС жителей просят «сохранять спокойствие и самообладание» «при любых обстоятельствах». Взрывные работы на реке, по данным ведомства, запланированы на 15:30.