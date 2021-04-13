Аналитики назвали продукты, которые подорожали в Башкирии больше всего

Тепличные помидоры и огурцы подешевели на 11,2-42,9%, говорят аналитики Башстата Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики Башстата назвали продукты, которые подорожали в Башкирии больше всего. Статистики исследовали цены за март и выяснили, как они изменились по сравнению с предыдущими периодами.

Лидером по росту цен оказался картофель – за месяц он подорожал на 17,3% (за первый квартал 2021 года на 41,8%, за год – с марта 2020 года – на 70,7%). Серьезно выросли в стоимости капуста, лук, свекла и морковь – в среднем на 11,3-30,1% по сравнению с февралем.

– Вместе с тем тепличные помидоры и огурцы подешевели на 11,2-42,9%, бананы и апельсины – на 1,5-4,0%. Стали дороже на 1,2-5,5% яблоки, груши, лимоны и виноград, – передали в Башстате.

В целом овощи, не считая картофеля, за месяц даже подешевели – на 9,7%, а фрукты, напротив, подорожали на 0,9%. Цены также выросли на мясо кур (+5,4%) и куриные яиц (+10,3%). Остальные категории продуктов стали дороже не более чем на 3%.

Рост цен на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем 2021 года составил 1%, декабрем 2020 – 2,9%, за год – 7,6%.