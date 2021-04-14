Девушка из Башкирии, потерявшая ребенка во время родов, уверяет, что ее историю хотят «замять»

Алена намерена добиваться справедливости через следственный комитет. Фото: соцсети

24-летняя жительница Салавата Алена Лаврикова, которая на днях потеряла долгожданного первенца во время родов, пожаловалась, что ее историю пытаются замять.

Напомним, что в беседе с «КП-Уфа» молодая женщина рассказала, что беременность ее протекала идеально. В ночь на 4 апреля с болями и небольшим кровотечением она приехала в роддом, вот только на месте не оказалось ни дежурного анестезиолога, ни главного врача, который также должен был находиться на смене. К тому времени из-за отслойки плаценты у роженицы началось обильное кровотечение, но операцию долго не начинали. В итоге из-за промедления Алена потеряла малыша, но врачи заявили, что «такое случается» и никакой врачебной халатности тут нет.

В защиту врачей, в свою очередь, встали другие медики роддома. В пресс-службе Минздрава Башкирии также заявили, что женщина поступила в роддом уже с отсутствующим сердцебиением, о чем сразу была предупреждена. И этот факт еще больше расстроил и разозлил Алену.

- Сегодня мы узнали из моей медицинской карты, что пропало последнее КТГ, изменено время обращения в приемный покой, написано, что приехали с обильным сильным кровотечением и сильными болями в животе, также написано, что при поступлении ребенок был уже мертв. Во-первых, приехав в роддом, я чувствовала шевеление малыша, а КТГ мне никто не делал. А сильное кровотечение началось после того, как врач начала делать осмотр. Почему мою историю пытаются замять? – возмутилась Алена в соцсетях, призвав всех неравнодушных помочь с распространением информации.

Также напомним, что расследованием инцидента занимается следственный комитет республики, который истребовал всю необходимую документацию и опрашивает врачей роддома.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.