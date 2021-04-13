Жители Башкирии спасли подростков, которых на льдине вынесло на середину реки

фото: Дуванский вестник

В башкирском селе Месягутово Дуванского района трое мужчин спасли подростков, которые застряли на льдине, отошедшей к середине реки Ай.

Инцидент произошел 11 апреля. Дети гуляли по льду и не заметили, как его часть оторвалась от берега и начала движение. В этот самый по мосту рядом с местом происшествия проезжали братья Гирфановы – Ильдар и Айдар. Первый заметил бедствующих подростков, и вместе с родственником отправился вызволять их.

– Подростки были на середине реки, в 20-30 метрах от берега. Мы, пока ехали, позвонили на «112», а также своему водителю Ильнуру Акмалову, который затем тоже помог нам, – рассказал Ильдар местной газете «Дуванский вестник».

Мужчины обвязались друг с другом веревками и цепочкой пошли по льду. Успешно забрав детей, они спокойно вернулись обратно. Когда к берегу подтянулись экстренные службы, спасательная операция практически была завершена.