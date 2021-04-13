В Башкирии из перевернувшейся в кювет машины спасли двух малышей, их отец сломал позвоночник

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Серьезное ДТП произошло накануне в Баймакском районе Башкирии. Там в 12-м часу дня неподалеку от деревни Галеево на большой скорости вылетела в кювет и перевернулась «Лада Гранта». За рулем автомобиля находился 30-летний местный житель: он получил перелом позвоночника. Также в салоне «Гранты» находились двое малышей двух и четырех лет. От серьезных травм детей спасло только то, что они находились пристегнутыми в удерживающем кресле. Вместе с отцом малышей на скорой доставили в ближайшую больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. Им предстоит узнать, что стало причиной съезда в кювет. Очевидцы аварии отмечают, что когда водителя доставали из искореженной машины, чувствовался запах алкоголя. Сейчас информация проверяется.

- Всего 12 апреля зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.