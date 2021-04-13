Прямой или косвенной причиной 64% ДТП в Уфе стало плохое состояние улично-дорожной сети

фото: ufacity.info

Неудовлетворительное состояние улиц и дорог Уфы в 2020 году стало прямой или сопутствующей причиной совершения 837 ДТП – это 64% от общего числа аварий в городе. В этих происшествия погибли 12 человек и пострадали 1003, сообщил замначальника ОГИБДД по Уфе Руслан Исламутдинов.

Городская Госавтоинспекция выявила следующие недостатки благоустройства улично-дорожной сети в местах ДТП:

– отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки – 501 факт;

– отсутствие дорожных знаков – 404;

– отсутствие пешеходных ограждений – 219;

– недостатки зимнего содержания –140;

– дефекты покрытия – 14.

В целом за 2020 года на территории Уфы было зарегистрировано 1652 дорожные аварии (-204 по сравнению с 2019 годом), в которых погибли 36 человек и пострадали – 2047.