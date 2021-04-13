Колесо обозрения в Уфе выставили на продажу за 67,5 млн рублей

фото: Google Maps

Колесо обозрения, которое находится рядом с торгово-развлекательным комплексом «Иремель» в Уфе (угол улиц Менделеева и Бакалинской), пытаются продать через «Авито» за 67,5 млн рублей. На объявление, размещенное 6 апреля, обратило внимание издание «Ъ-Уфа».

– Продаём готовый бизнес – колесо обозрения, 58 метров. Земля в собственности, – написано в объявлении.

Колесо обозрения рядом с «Иремелем» – второе в городе – было открыто 21 февраля 2015 года. На аттракционе 24 кабинки с обогревом, в которых одновременно могут кататься 146 человек.