Мэр Уфы поручил подготовить постановление об окончании отопительного сезона

В прошлом году подача тепла в дома прекратилась только 3 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Уфы Сергей Греков поручил подготовить постановление о завершении отопительного сезона. Соответствующее распоряжение он дал 13 апреля во время оперативного совещания в городской администрации.

– Подача тепла у нас завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд держится не ниже +8 градусов. Радмил Афтахтдинович [Муслимов, вице-мэр], проанализируйте данные с коллегами и готовьте, пожалуйста, постановление, – обратился Греков к своему заму.

Напомним, жители многоквартирных домов могут сами определить дату, когда им удобно отключить отопление. Для этого нужно принять соответствующее решение на общем собрании и направить протокол в управляющую компанию.

Отметим, что в Уфе, по данным Gismeteo.ru, в период с 12 по 16 апреля среднесуточная температура составит порядка 10-11,5 градусов. Однако с субботы, 17 апреля, она начнет резко падать – до 7 градусов и ниже.

В прошлом году поручение об остановке подачи отопления в организации и жилые дома Уфы было дано только 3 мая.