В Башкирии из-за паводка до конца недели перекрыли развязку около Иглино

Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Башкирии приняли решение перекрыть движение на южном обходе села Иглино. Управление дорожного хозяйства республики сообщает, что из-за подъема уровня паводковых вод участок дороги будет перекрыт для движения любого вида транспорта до 16:00 17 апреля. Ограничение вводится на участке км 4+400 - км 4+550.

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии рекомендует автолюбителям пользоваться альтернативными маршрутами. Так, объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка или по трассе М5 «Урал» - Аксеново - Киргиз Мияки от села Миякитамак до поселка Раевский или по дороге Раевский-Чебенли.

Напомним, ранее в Башкирии перекрыли для движения дорогу в Миякинском районе республики. Речь идет об отрезке трассы км 29+000 – км 30+990 рядом с селом Нарыстау и границей с Альшеевским районом.