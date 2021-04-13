Сотрудников мэрии башкирского города подозревают в злоупотреблении полномочиями

Фото: Рустем Ахунов

В самом «закрытом» городе Башкирии Межгорье назрел скандал. Местную мэрию подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями – следком возбудил уголовное дело. Как отметили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по факту завышения объемов выполненных работ по контракту на благоустройство сквера.

По версии следствия, в декабре прошлого года мэрия Межгорья заключила контракт с фирмой «Гарант» на благоустройство местного сквера. Сумма контракта составила 11 млн рублей. Власти полностью рассчитались с подрядчиком и подписали все акты приемки, хотя работа до конца так и не была выполнена. Тем самым, считают в следкоме по Башкирии, городскому бюджету был нанесен ущерб.

Сейчас следователи СКР по Башкирии допрашивают руководство и рядовых сотрудников администрации Межгорья и выясняют все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время будут назначены экспертизы, которые прольют свет на реальную стоимость той работы, которая была выполнена.