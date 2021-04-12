Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с клубом. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2022/2023 года. Напомним, защитник пришел в уфимскую команду в 2017 году и практически сразу стал лидером обороны юлаевцев.

Григорий Панин профессиональную карьеру начал в клубе «Лада-2» в 2002 году. Затем он играл за ЦСК ВВС и «Ладу». В 2008-2014 годах Панин защищал цвета казанского «Ак Барса», а с 2014 по 2017 годы играл за московский ЦСКА.

На сегодняшний день Григорий Панин провел 660 матчей в КХЛ, в которых набрал 131 очко (26+106) при показателе полезности «+161» и 1231 минутах штрафа.