Буренка из Башкирии, застрявшая на дрейфующей льдине, произвела фурор в соцсетях

Корова забрела на реку Зилим прямо во время ледохода

Жители одного из населенных пунктов в Гафурийском районе Башкирии сняли на видео, как отважная корова выбирается с льдины, которая дрейфует по реке Зилим. Запись попала в телеграм-канал «Куштау-онлайн», а затем разлетелась по социальным сетям и собрала сотни комментариев от пользователей.

Каким образом несчастная буренка забрела на реку во время ледохода, неизвестно. Однако местным жителям помочь ей было нечем – оставалось только наблюдать за тем, что будет делать животное.

На кадрах трехминутного ролика, который по уровню напряжения даст фору многим остросюжетным фильмам, видно, что сначала корова просто пыталась идти вперед. Поняв, что такая тактика не работает, она аккуратно перешла на соседнюю, а потом еще и еще на одну. Перескоками буренка благополучно добралась до суши и как ни в чем ни бывало пошла пастись.

Больше всего комментариев запись набрала в инстаграм-сообществах, где многие пользователи признались, что не могли спокойно смотреть видео и переживали за корову.

«Первое видео, которое досмотрела до конца! Напряжение не покидало не минуту», «Я испереживалась! Корова умнее некоторых людей: без паники, аккуратно выбралась», «Давно так не переживала», - написали под видео зрители.

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