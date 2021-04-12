В Башкирии в ручье обнаружили тело пропавшей прошлым летом женщины

Фото: МВД по РБ

Страшную находку обнаружили накануне в Кармаскалах. Водители спустились к роднику «Счастье», чтобы набрать воды, и наткнулись там на труп, после чего немедленно позвонили в полицию. По всей видимости, тело очень долго пролежало в воде и сильно разложилось, поэтому нельзя было опознать пол и личность погибшего человека. Позже следователи выяснили, что тело принадлежит женщине в возрасте 45 лет, и в воде оно находилось не менее полугода.

Как сообщает издание «Кармаскалинская новь», по внешнему виду погибшая напоминает местную жительницу Расиду Б., которая пропала еще в июле прошлого года. Родственники рассказали, женщина неожиданно перестала выходить с ними на связь, соседи тоже ее давно не видели, поэтому они обратились в полицию. Сына Расиды пригласили в морг на опознание, но из-за сильного разложения тела, опознать его не удалось. Теперь подтвердить личность предстоит ДНК-экспертизе. В свою очередь, следователи устанавливают, из-за чего погибла женщина.