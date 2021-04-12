Дружба крепкая: в Башкирии ребенок попал в «грязевой плен», на помощь пришли товарищи

Фото: скриншот из видео

На днях в городе Агидель на одной из детских площадок прошла самая настоящая операция по спасению. Маленький мальчик увяз в грязи и не мог самостоятельно из нее выбраться. К счастью, на помощь парню пришли его друзья, с которыми он играл во дворе. Спасение из «грязевого плена» сняли на видео местные жители и выложили ролик в социальные сети.

На видео вино, как трое мальчишек весело играют во дворе на детской площадке. В какой-то момент один из них не удержавшись на ногах падает прямо в грязь и не может подняться. По всей видимости, его просто засосало. Двое других парней не растерялись и пришли на выручку своему товарищу. Тот что повыше ростом раздобыл где-то палку и протянул ее застрявшему. Вскоре застрявшего в «зыбучих песках» удалось вытянуть и компания отправилась по своим делам.

В комментариях под видеороликом в группе «Про Нефтекамск | Новости» взрослые похвалили малышей за взаимовыручку и с теплотой отозвались о мальчике, спасшем своего друга из «грязевого плена».