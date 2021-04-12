В Башкирии из-за подъема паводковых вод закрыли проезд по еще одной автодороге

фото: МЧС РБ

В Миякинском районе Башкирии из-за подъема паводковых вод для всех видов транспорта закрыли участок автодороги Миякитамак – обход села Нарыстау. Речь идет об отрезке трассы км 29+000 – км 30+990 рядом с селом Нарыстау и границей с Альшеевским районом.

– Объезд возможен по дорогам М5 «Урал» Чишмы – Аксеново – Киргиз Мияки от села Миякитамак до поселков Раевский и Раевский-Чебенли, – передали в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Ограничение движения на трассах Кармаскалы – Адзитарово – а/д Давлеканово – Толбазы (км 51+700 - км 52+200), Орловка – Ляхово – Первомайский – Ибрагимово (км 7+300 - км 8+800) и Кара-Якупово – Петряево (км 26+900 - км 27+100) продлено еще на сутки – до 12:00 13 апреля.