МЧС назвало населенные пункты Башкирии, которым грозит подтопление в ближайшие сутки

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии перечислило населенные пункты Башкирии, которым в ближайшие сутки на фоне половодья грозит подтопление. Всего спасатели назвали пять деревень и сел, где под водой могут оказаться 54 приусадебных участка.

– Прогнозируется риск подтопление на территориях пяти населенных пунктов: село Шарипово (Кушнаренковский район), деревни Староянбеково (Кармаскалинского район), Кононовский (Стерлитамакский район), Первомайский (Чишминский район) и село Стерлибашево (Стерлибашевский район), – передал руководитель пресс-службы экстренного ведомства Алик Шарафутдинов.

В МЧС добавили, что «запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды» у населения имеется, жалоб и просьб пока не поступало. Пик паводка ожидается с 15 апреля по 3 мая.