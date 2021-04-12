В Башкирии глыбы льда с рек выбрасывает прямо на дороги

фото: Андрей Иванюта // vk.com

На реках Башкирии в конце прошлой недели начался ледоход. В некоторых случаях глыбы выбрасывает прямо на дороги, которые проходят рядом с водным потоком. Так, например, случилось в Белорецком районе республики, где берут начало сразу 73 реки.

– Местами в районе переливает дороги, выбрасывает на них глыбы льда. Стараемся оперативно расчищать проезды, – написал в своих соцсетях глава района Андрей Иванюта. – В районе есть десять стационарных водомерных постов, также главы сельских поселений вместе с жителями тщательно следят за уровнем воды.

фото: Андрей Иванюта // vk.com

По словам чиновника, во всех населенных пунктах муниципалитета на случай подтопления «создан запас медикаментов, продуктов, подготовлены пункты временного размещения». Места для маломобильных граждан и беременных женщин подготовлены в городской больнице Белорецка.