«Стало хуже, а врач перестал брать трубку»: мальчик из Башкирии оказался в тяжелой ситуации

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«КП-Уфа» не раз писала о трехлетнем Толике Павлове из Башкирии, страдающий редким заболеванием – нейрофиброматозом (массивной доброкачественной опухолью – Ред.). Малыш постоянно кричит от боли, у него отказала правая рука, но врачи только лишь разводят руками. Толика приглашали на лечение и в Израиль, и в Новосибирск, но медики признавались, что случай очень сложный.

В очередной раз помочь мальчику вызвались в Москве, в клинике имени Пирогова, где его должны были осмотреть лучшие столичные хирурги. Толик вместе с мамой и волонтером АНО «Радуга добра» прилетели в Москву, но ситуация снова пошла не по плану.

- Толику резко стало хуже, но в больнице не смогли его сразу принять, потому что онколог, который наблюдал малыша в Башкирии, не выписал нужное направление, а потом и вовсе перестал брать трубку. В итоге, с горем пополам, вроде добились госпитализации на 19 апреля, но сейчас Толику и его маме нужно где-то жить в Москве, а также заново сдавать анализы на коронавирус. Все это очень дорого, денег у семьи в обрез, и в любой момент они могут просто остаться на улице или на вокзале, - рассказывает волонтер Регина Биргулиева.

Сейчас волонтеры продолжают сбор для Толика и его мамы, чтобы оплатить аренду квартиры до госпитализации и необходимые анализы. Если вы хотите помочь, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8(919) 616-60-26 (карта банка привязана к номеру).