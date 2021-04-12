400 человек скончались от коронавируса в Башкирии

Почти 200 человек с коронавирусом лежат в больницах Башкирии

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 400 человек. Смерть еще четырех жертв инфекции была зарегистрирована за прошедшие сутки. Об этом 12 апреля сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики COVID-19 заразились 33 601 житель (+102 за сутки), выздоровели 29 691 (+162). Прямо сейчас в больницах с инфекцией лежат 194 пациента, семеро из которых – в тяжелом состоянии.

Полностью вакцинировались от коронавируса в Башкирии 108,5 тысячи человек.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве республики глава Минздрава РБ заявил, что республику может накрыть третьей волной COVID-19.