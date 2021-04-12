Часть жителей затопленных деревень в Башкирии отказывается эвакуироваться

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Часть жителей двух затопленных деревень в Башкирии отказывается покидать свои дома и эвакуироваться. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что утром спасатели выехали в деревни Казы Ельдяк (Дюртюлинский район) и Чулпан (Салаватский район), где с весенним потеплением и таянием снега подтопило жилые дома. В первом населенном пункте из-за больших потоков талой воды может размыть дорогу, и жители рискуют остаться в бедственном положении.

– Несмотря на всю серьезность обстановки, жители не хотят покидать свои дома. На данный момент организована отсыпка дороги и откачка воды, – передали в аварийной службе.

В деревне Чулпан, где подтоплено 25 домов, так же есть сельчане, отказавшиеся покидать свои жилища. Из населенного пункта спасатели смогли эвакуировать только пятерых человек и 10 голов мелкого скота.