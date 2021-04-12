Житель Башкирии убил в лесу молодого вахтовика и снял с его карты 420 тысяч рублей

фото: СК РБ

В Калтасинском районе Башкирии местный житель убил приятеля, чтобы снять с его карты 420 тысяч рублей. Теперь 37-летнего мужчину будут судить сразу по трем уголовным статьям – разбой, убийство и похищение документов. Об этом сообщили в СК Башкирии.

Преступление произошло в апреле 2020 года. 20-го числа в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 29-летнего жителя села Калтасы. При себе у него была крупная сумма денег, из-за чего следователи сразу же решили возбудить уголовное дело. Как оказалось, пропавший к этому времени уже был мертв. Сыщики оперативно вышли на его убийцу.

По версии следствия, 15 апреля потерпевший попросил знакомого односельчанина подвезти его по личным делам. Последний знал, что у приятеля на банковской карте есть крупная сумма денег – тот недавно вернулся с вахты. Ради наживы он решился на убийство.

– Обвиняемый вывез потерпевшего в лесной массив в Мишкинском районе, где нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного обвиняемый похитил у потерпевшего банковскую карту, мобильный телефон, а также паспорт, чтобы усложнить его опознание, после чего, оставив тело в лесу, скрылся. В последующем, с карты потерпевшего злоумышленник снял более 420 тыс. рублей, которые израсходовал на личные нужды, – передали в СК Башкирии.

Обвиняемый вину в преступлениях признал. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.