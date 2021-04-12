За сутки в Башкирии зарегистрировано 102 новых случая коронавируса

Первым компонентом вакцины привились уже 177 тысяч жителей республики Фото: Олег ЗОЛОТО

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения назвал ситуацию с коронавирусом стабильной. Ежедневное число заболевших в день продолжает держаться на одном уровне, за прошлые сутки диагноз ковид был поставлен 102 пациентам, а общее число инфицированных достигло 33601 человек. Из них на стационарном лечении находятся 194 человек, состояние семи врачи оценивают как тяжелое – пациенты находятся в палате интенсивной терапии.

Также за прошедшие 24 часа с выздоровлением были выписаны 162 пациента, всего с начала эпидемии число вылечившихся достигло уже 89 процентов.

По словам Максима Забелина в республике сейчас развернут минимальный инфекционный коечный фонд – всего 1968 коек, заняты из которых 72 процента. Все они оборудованы кислородом, также имеется запас резервных коек.

Продолжается в регионе и массовая вакцинация от ковида. Всего в Башкирию поступило 263 тысячи доз вакцины. За минувшие выходные 3200 жителей региона привились вакциной «ЭпиВакКорона».

Первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» всего привились 177 тысяч жителей республики, обоими компонентами – 18 тысяч, при этом более 49 процентов привившихся – люде старше 60 лет.