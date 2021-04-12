Глава Башкирии рассказал о своей второй профессии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 12 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров вспомнил, как выезжал в студенческие годы на стройку в составе студенческих стройотрядов. Он заявил, что проходил перед этим обучение и получил специальность стропальщика второго разряда.

- Мы сдавали экзамены. Я до сих пор помню «вира», «майна», - с улыбкой рассказал Хабиров. – Переобучиться в отставке я могу. Могу поработать стропальщиком.

Разговор о стройотряде глава Башкирии поднял вовсе не ради ностальгии. Он заявил, что на данный момент в республике сформированы студенческие стройотряды. Поработать на стройках, по словам Радия Хабирова, готовы около трех тысяч человек. Глава республики поручил правительству найти для них работу.