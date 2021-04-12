Хабиров анонсировал проведение Бессмертного полка в Башкирии на 9 мая

Бессмертный полк Фото: Кирилл ПЕНКИН

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал проведение парада и акции Бессмертный полк в День Победы 9 мая. Руководитель региона объявил об этом на оперативном совещании 12 апреля.

– Мы 9 мая проведем. Очень надеюсь – осторожно об этом говорю, – у нас будет Бессмертный полк. К этому надо готовиться, элементарно такой маленький вопрос, где распечатывать фотографии своих ветеранов – к этому тоже надо готовиться, – сказал Хабиров.

Он также обратился к главам муниципалитетов с просьбой «уделить внимание ветеранам Великой Отечественной войны», коих в регионе осталось всего 493: «Нам надо самое должное внимание этим людям оказать. 493 – это такое количество, что к каждому ветерану может зайти глава администрации, пожать ему руку и чем-то помочь».