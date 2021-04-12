В правительстве Башкирии появился новый вице-премьер

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Сегодня, 12 апреля, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики представил нового вице-премьера регионального правительства. Вице-премьером и представителей республики при президенте России стал Умарпаша Ханалиев. Новичка кабмина лично представил коллегам Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что утверждение Ханалиева в должности состоялось сегодня. Умарпаша Ханалиев долгие годы работал в правоохранительных органах и спецслужбах. В 2000 году был удостоен звезды героя России за боевые заслуги во время контр-террористической операции на Северном Кавказе.

Сам Умарпаша родился в советской Киргизии, хотя его родители были родом из Дагестана. До того как Ханалиев попал на службу в органы госбезопасности, успел поработать сельским учителем.