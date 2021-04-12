В Башкирии водитель взял попутчиков и попал в ДТП: погибла 24-летняя пассажирка, еще четыре человека в больнице

фото: ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии произошло ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Об этом сообщило региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 209 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Во время движения за рулем Toyota Hiace 46-летний житель Сибая не справился с управлением и вылетел с дороги в левый кювет, где машина опрокинулась. В микроавтобусе, помимо водителя, находились шесть пассажиров, в том числе 24-летняя девушка из Сибая – она скончалась на месте происшествия. Еще четверым потребовалась госпитализация: 16 и 19-летним девушкам и 28-летнему мужчине.

– Со слов водителя, он перегонял автомобиль по просьбе своего знакомого из Сибая в Уфу, а по пути взял пассажиров, – передали в дорожной полиции.

В беседе с инспекторами мужчина также добавил, что сама авария случилась из-за того, что у Toyota лопнуло колесо. Сейчас ГИБДД проводит расследование по факту инцидента.