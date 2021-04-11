Из-за наводнения в районе Башкирии пришлось срочно спасать на повозке многодетную семью

Фото: Скриншот БашДТП/instagram.com/bash_dtp_official/

В социальных сетях появилось видео спасения семьи, которая оказалась в зоне затопления. По словам автора видеоролика, экстренная эвакуация понадобилась жителям села Подлубово в Кармаскалинском районе.

На видеокадрах видно, как повозке спешно уезжает целая семья с тремя детьми. Везет пострадавших из зоны бедствия небольшой трактор, вода при этом доходит транспорту до середины колес.

– Каждый раз не готовы ни к снегу, ни к дождю, ни к половодью. Ни в городе, ни в селе. Ау, администрация, – прокомментировали местные жители.

Подписчики социальной сети, нисколько не удивившись, отметили, что такое в деревне происходит каждый год, а вода скоро уйдет.