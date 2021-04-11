В Уфе из горящего здания на улице Рабкоров эвакуировали 30 человек

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 11 апреля, пресс-службе МЧС сообщила, что в Уфе на улице Рабкоров произошел пожар в производственном здании. Информация о происшествии поступила к ним в 15:53. На место сразу же выехали сотрудники ведомства и экстренные службы.

Когда спасатели прибыли к месту пожара, то увидели, что огонь распространился по всей кровли одноэтажного административного здания площадью 70 на 25 метров. На тушение подали три ствола, на месте все еще работают 48 человек и 17 единиц техники.

– Эвакуировано 30 человек. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется, – прокомментировали в МЧС.