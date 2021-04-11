В МЧС по Башкирии предупредили об опасности из-за аномальной жары

На сайте регионального МЧС появилось предупреждение о том, что завтра, 12 апреля, в республике будет аномально жаркая погода.

–12 апреля местами по РБ ожидается аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10° выше нормы, – пишут спасатели.

В ведомстве объяснили, что в настоящее время такое резкое изменение погоды несет угрозу затопления. В МЧС попросили при получении предупреждения о наводнении, передать его близким и соседям.

В случае необходимости жителям республики нужно обращаться за помощью в ведомство. Для этого нужно позвонить по следующим телефонам: 01– со стационарного, 101– с мобильного.