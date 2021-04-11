В «БашРТС» рассказали, когда отключат отопление

На фоне все чаще появляющихся жалоб на слишком высокую температуру в квартирах из-за центрального отопления в пресс-службе «БашРТС» рассказали, когда жителям республики стоит ожидать отключение тепла.

В компании отметили, что окончательное решение остается за главой администрации каждого города после того, как температура воздуха за окном установится на отметке +8°C в течение пяти суток подряд.

Представители «БашРТС» также сообщили, что жители многокватирных домов могут также досрочно отключить отопление. Для этого нужно передать протокол собрания в управляющую компанию, которая направит заявку в ресурсоснабжающую организацию.

– Необходимо учитывать, что весенняя погода нестабильна и возможно значительное понижение температуры наружного воздуха в апреле-мае. В случае принятия решения муниципалитетом или собственниками конкретного жилого дома об отключении тепла, возобновление теплоснабжение уже будет невозможно, – подытожили в компании.