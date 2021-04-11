Жители двора в Черниковке пришли в ужас от случившегося с их машинами за ночь

Фото: ДТП УФА Баш Авто/Вконтакте

Жители одного из дома в уфимской Черниковке сегодня, 11 апреля, с утра увидели весьма неприятную картину. Во дворе собственного дома их машины превратились в покорёженную груду металла. Как выяснилось, прошлой ночью неизвестный протаранил несколько машин, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшие сообщили, что виновником ДТП стал водитель «Ниссан Альмера», который в 4:30 утра на большой скорости проехал мимо дома, расположенного на Черниковской,51. На повороте автомобиль врезался в «Хендай Солярис», затем повредил правую сторону «Хендай Акцент», а после влетел в «Фольксваген Гольф». После этого виновник ДТП залетел на газон, повредив ограждение, а после врезался в «Тойота Раф 4».

– Есть свидетель, который слышал, как пассажир просил водителя не скрываться с места ДТП, но тот отказался, и они сбежали, – отметили пострадавшие.

В настоящий момент, по словам очевидцев, к поискам привлекли сотрудников дорожной полиции. Предварительно, водитель был в нетрезвом состоянии.

– Бухим море по колено. У них и царапин нет, наверное. А машина по-любому в угоне, – прокомментировали произошедшее уфимцы.