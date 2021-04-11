За сутки коронавирусом заболели еще 103 человека и 2 скончались

За прошедшие сутки, по данным минздрава Башкирии, зарегистрировано 103 новых случая коронавируса. По информации ведомства, за весь период пандемии выявлено официально 33 499 заболевших.

Согласно предоставленным данным, в больницах сейчас выздоравливают 194 человека, из них в тяжелом состоянии находятся – 18 человек, на ИВЛ – 6. Дома лечатся еще 3 380 человек.

Зарегистрированы также и новые случаи смерти от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще два человека. Всего число умерших достигло 396 человек.