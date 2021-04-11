Кусок отвалившегося фасада дома в Башкирии попал в ребенка

Фото: скриншот с видео группы «Послушано Белорецк»

Житель Белорецка рассказал, что его ребенок чуть серьезно не пострадал из-за отвалившегося куска фасада. По его словам, происшествие произошло на днях. Мальчик чудом избежал травмы.

– Смотрите, что творится. Ребёнку на голову чуть не упало, успел отбежать, кусок попал по ноге,– написал взволнованный родитель.

По его словам, ЧП произошло на улице Точисского,17, где после капитального ремонта, который делали год назад.

– Действительно, после капитального ремонта два раза ремонтировали фасад, хотя дело все в кровле. Мы с управляющей компанией не в силах, а в администрации до нас ещё очередь не дошла. Вот и живём в ожидании, – прокомментировала местная жительница.