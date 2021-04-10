«Уфа» вошла в тройку самых прибыльных клубов премьер-лиги

Фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» продолжает оставаться одним из самых прибыльных в российской премьер-лиги. Об этом говорят данные издания «РБ Бизнес», эксперты которого проанализировали отчеты ФНС.

Согласно результатам, самым прибыльным клубом в 2020-м году стал казанский «Рубин». Чистая прибыль казанцев составила 1,23 млрд рублей, в годовом выражении она увеличилась на 161,6%. На втором месте – московский «Локомотив» с прибылью в 604,5 млн рублей. «Уфа» замкнула тройку, закончив прошлый год с чистой прибылью в размере 523,9 млн.

Стоит отметить, что по итогам 2019-го года «Уфа» также входила в тройку по данному рейтингу. Тогда башкирский клуб показал результат 370,9 млн рублей. Таким образом, за год «Уфа» сумела нарастить прибыль на 41,2%.