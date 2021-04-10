В Уфе из-за неблагоприятной погоды перекрыли движение по дороге в Башкирии

Управление дорожного хозяйства передает, что в республике перекрыто движение в районе Петропавловки Мелеузовского района. В ведомстве сообщают, что такая мера принята временно до 11 апреля 9:00. В качестве причины называют неблагоприятные природно-климатические условия.

Уточняется, что ограничение ввели по дороге Салават-Дмитриевка-Петропавловка для большегрузов, легковых автомобилей, такси и пассажирских автобусов и других транспортных средств.

– Ведется дежурство дорожных служб. Будьте внимательны и осторожны, – предупредили в ведомства.