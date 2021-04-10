В Уфе на Белой подростка унесло по течению на льдине

Сегодня, 10 апреля, специалисты управления по гражданской защите в Уфе передали, что на Белой реке на льде вниз по течению унесло подростка. Об этом им сообщили очевидцы около 17:30 вечера.

– Однако только сотрудники вышли на катере, как им дали отбой - юный любитель экстрима благополучно сам добрался до берега, – передали в ведомстве.

В управлении напомнили, что в весеннее время выходить на лед очень опасно, а там более «прыгать по льдинам и сплавляться на них». В частности при падении в воду, льдина может сомкнуться над головой, отрезав путь к спасению.