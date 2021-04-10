СК Башкирии проверит заявление о смерти младенца из-за ошибки врачей

Девушка до сих пор не может прийти в себя после потери малыша

Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту гибели ребенка в Салаватском роддоме. В ведомстве обратили внимание на ситуацию после заявления мамы малыша Алены Лавриковой, которая считает, что малыш погиб по вине врачей.

– Опрашиваются работники больницы, истребована необходимая медицинская документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы с целью проверки качества оказанной медицинской помощи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — цитируют «Вести» заявление пресс-службы СК.

Алена рассказывала ранее «КП-Уфа» подробную историю случившегося. По ее словам, все произошло в ночь на 4 апреля, когда у нее неожиданно отошли воды. Когда девушку привезли в больницу, рассказала Алена, то она уже вся истекала кровью. Ситуацию усугубило то, отмечает пострадавшая, что в больнице не могли найти врачей. Когда уже она отошла после операции от наркоза, то главный врач сообщил, что ее младенец погиб.