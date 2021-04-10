«Ходит где-то по городу»: в Башкирии разыскивают бабушку с потерей памяти

В социальных сетях появилась просьба помочь с поисками пропавшей в Нефтекамске пожилой женщины. По словам внучки, 75-летняя Раузиля Зарипова (Султанова) вышла из дома 9 апреля, и с тех пор не вернулась. Ее родственница рассказала, что у пожилой женщины часто бывают провалы в памяти.

– Сегодня утром из дома ушла моя бабушка. Одета: красная шапка, голубая куртка. Сейчас ходит где-то по городу, может быть где угодно, зарядка на телефоне у нее села, в кармане есть записка с адресом и номером телефона, – написала девушка в сети.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефонам: 8 917 475 82 94 или 8 917 366 32 18, либо по указанному в записке номеру.