Пятеро жителей Башкирии за сутки скончались от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 10 апреля в регионе число заболевших коронавирусом увеличилось до 33 396 человек. За последние 24 часа зарегистрировано 102 случая.

В стационарах в настоящий момент лечатся 200 человек, из них в тяжелом состоянии 18 человек и на ИВЛ – шестеро. Еще 3421 пациент выздоравливает амбулаторно дома.

Зарегистрированы, по информации ведомства, также и новые случаи смерти от коронавируса. За прошедшие 24 часа от ковида скончались пять человек. Всего зарегистрировано 394 умерших.