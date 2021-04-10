«Это уже крик души!»: жители поселка в Башкирии сообщили, что их садик постоянно тонет

Фото: скриншот с видео Натальи

Жительница Башкирии Наталья П. пожаловалась на то, что в их поселке Октябрьский каждый год затапливает детский сад. По ее словам, такая ситуация повторяется постоянно. В качестве доказательства она вложила видеоролик.

– Садик у нас тонет. Вот это все течет в садик. Со всех улиц. Зато нам дорогу на Малиновой (улице, – прим. ред.) года три назад сделали, – комментирует за видеокадром она.

По ее словам, водой детское учреждение заливает каждую весну и осень, а также во время ливней. Наталья рассказала, что обращалась к местным властям по горячей линии, где ей сообщили, что приедет «Башспецстрой», чтобы исправить ситуацию, но ничего так и не изменилось.

– Переживание за демографический рост. А как тут рожать, если садик в поселке Октябрьский, постоянно в воде. Никаких мер не принимают в исправлении этой проблемы. <…>. Это уже крик души! Все обращения уходят в небытие. Где-то открывают детские сады, а наш топит вся грязь с поселка, – написала Наталья.