«Как же так, мамочка»: поиски пропавшей Натальи Фокиной из Башкирии завершились трагедией

Вчера, 9 апреля, стало известно о гибели пропавшей ранее женщины из Стерлитамака. Спустя четыре месяца поисков волонтеры «Отклик» сообщили, что 57-летняя Наталья Фокина погибла.

«Как же так, мамочка, мы до последнего верили и ждали тебя. Пусть земля тебе будет пухом. Помним, любим, скорбим», – написала в социальных сетях ее дочь.

Женщина пропала еще 25 декабря. В тот день она вышла из дома и исчезла. С тех пор на протяжении всего этого времени о Наталье не было никакой информации. К поискам подключали полицию и волонтеров. Все эти дни жители республики и ее близкие верили, что благополучный исход, но поиски обернулись трагическими новостями.