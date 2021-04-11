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Общество11 апреля 2021 18:34

«Она сильная!»: больная смертельной болезнью мать двоих детей из Башкирии вышла в ремиссию

Женщина прошла долгое и тяжелое лечение и вернулась домой
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Рушания вместе с сыном уже вернулись в Стерлитамак

Рушания вместе с сыном уже вернулись в Стерлитамак

Хорошие новости пришли от жительницы Стерлитамака Рушании Рахматуллиной. Молодая мать двоих детей, один из которых на инвалидности, почти год боролась с раком молочной железы высокой агрессивности с метастазами. Женщина прошла долгое и тяжелое лечение, но, к счастью, оно помогло. Рушания, наконец, вышла в ремиссию и вернулась домой.

- Они ночью вернулись из Санкт-Петербурга в Башкирию и сейчас дома. Рушания прошла курс брахитерапии. Также сынок, который на инвалидности, прошел реабилитацию. Как же мы рады, что можем помогать людям стать счастливее. Мы верили, что Рушания победит рак, она сильная. Мы верили в ее силы. Спасибо всем добрым людям, которые помогают нам, - поблагодарила всех неравнодушных людей, которые помогали с со сбором на лечение, волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.