Владимира Путина попросили разобраться в деле Санкина, забившего до смерти педофила

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К президенту РФ Владимиру Путину обратились «Ветераны России» из-за вынесенного 14 января 2021 года приговора по делу Владимира Санкина. Члены объединения считают приговор слишком жестким и просят главу государства обратить внимание на ход расследования.

– Если с точки зрения закона Владимир Санкин – виновен в совершенном преступлении, то для сотен тысяч жителей нашей страны – он настоящий герой, который вступился за детей и предотвратил преступление, – сказано в обращении.

В письме также отмечается, что в защиту Владимира Санкина была создана петиция, которую подписали более 100 тысяч человек. В качестве еще одного аргумента приводится тот факт, что сам осужденный не признал свою вину, объяснив свои действия защитой детей.

В обращении указывается также и на то, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить подробнее уголовное дело, а в частности, исследовать судимости Владимира Зайцева и повторно рассмотреть дело о развратных действиях, прекращенное в связи со смертью обвиняемого.

– Председатель Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов, разделяя принятое решение Александра Бастрыкина о проведении нового расследования по делу жителя Республики Башкортостан Владимира Санкина, официально обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ход расследования данного дела в связи с его большим общественным резонансом, – передается в релизе организации.