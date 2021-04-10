Главой Иглинского района стала Гюзель Насырова

Фото: Гюзель Насырова/Facebook

Гюзель Насырова на своей странице в Facebook опубликовала сообщение о том, что возглавила Иглинскую администрацию. Ранее Насырова исполняла обязанности руководителя района, после того, как 18 марта свой пост покинул Николай Самойленко. Депутаты местного совета поддержали ее кандидатуру 9 апреля.

– Не передать словами, как волнительно сегодня проходил мой день. Я многое хотела бы сказать, но точно знаю, что впереди — огромный объем работы, большие планы, и я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности, – прокомментировала в Facebook Насырова.

Она также выразила готовность объединить «конструктивные силы района» и «ответить на любые вызовы». Гюзель Насырова стала второй женщиной, вставшей по главе района. Первой стала Зухра Гордиенко — она руководит Кигинским районом республики.