Жителей Уфы испугал странно ехавший по проспекту Октября автобус

Фото: скриншот с видео ГИБДД по Башкирии

Жители Уфы в социальных сетях поделились видео с ехавшим на проспекте Октября по встречной полосе автобусом, сообщили в ГИБДД по республике. В ведомстве проинформировали, что это был ««НеФаз», следовавший по маршруту № 69.

В настоящий момент инспекторы установили, что за рулем находилась 51-летняя женщина, которая объяснила, что «опаздывала и поехала, не подумав» по разделительной полосе. Кроме того, водитель объяснила, что одна из машин, следовавших рядом, взяла левее, из-за чего ей тоже пришлось перестроиться в левую сторону, так автобус и попал на встречную полосу.

В дорожной полиции уточнили, что за нарушение женщине грозит либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами.