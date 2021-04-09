В Уфе мужчина надругался над женщиной прямо в подъезде ее дома

Фото: Следственный комитет по Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что задержан 44-летний уроженец Уфимского района за насильственные действия сексуального характера. В предоставленной информации ведомства указано, что он домогался до 46-летней жительницы Уфы в подъезде многоквартирного дома.

Предварительно известно, что все произошло 1 апреля вечером. Спастись жертве насильника удалось благодаря «активному сопротивлению», уточнили следователи. После этого мужчина отступил и скрылся с места происшествия.

Обнаружить подозреваемого удалось по камерам слежения – так правоохранители отследили маршрут движения злоумышленника и задержали его. Мужчина сразу же сознался в содеянном. В настоящий момент фигуранту уголовного дела уже избрана мера пресечения.