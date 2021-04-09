«Ни одна школа не закрывается без моего кивка» – Хабиров

Хабиров заявил, что лично контролирует вопрос закрытия школ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «без его кивка» в республике не закроется ни одна школа. Об этом руководитель региона сказал 9 апреля во время своего выступления на открытии форума школьного образования «Взлетай!».

– Мне кажется, что в результате оптимизации медицины и школ мы установили определенный баланс. Мы сейчас очень деликатно и внимательно относимся к любой истории с закрытием школ. Ни одна школа не закрывается без моего кивка и без моего согласия. Я лично контролирую этот вопрос, – заверил Хабиров. Он подчеркнул, что закрытие школ в регионе сейчас «исключительное редкое явление».

По словам главы Башкирии, в 2021 году в республике планируется построить восемь школ на 4 898 мест.