На выходных в Башкирию заглянет летнее тепло. Температура воздуха поднимется до +20 градусов

Днем температура поднимется до 15-20 градусов тепла Фото: Олег УКЛАДОВ

По-настоящему летнее тепло ожидается в Башкирии на ближайших выходных, 10 и 11 апреля. Прогнозом поделились синоптики Башгидромета.

В субботу, 10 апреля, в республике будет облачная погода с прояснениями. Осадков почти не предвидится – разве что ночью по северо-западу региона пройдет небольшой дождь. В отдельных районах Башкирии ожидается туман. Ветер будет восточным, юго-восточным, умеренным, днем возможны порывы. Температура воздуха грядущей ночью составит 0, +5°, днем +15,+20°.

На следующий день, воскресенье 11 апреля, характер погоды существенно не изменится. Небольшой дождь пройдет на севере. 20-градусное тепло сохранится.

Напомним, на днях синоптики пояснили, что интенсивное повышение температуры связано с влиянием субтропической воздушной массы. Как минимум до середины следующей недели в Башкирии будет теплее обычного на 4-6 градусов.