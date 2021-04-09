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Общество9 апреля 2021 15:05

Суд в Уфе отпустил домой подследственного главу Илишевского района

Ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу было отклонено
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Кировский райсуд Уфы

фото: Кировский райсуд Уфы

Кировский районный суд Уфы отказался заключать под стражу находящегося под следствием главу Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина. Чиновника, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальной землей, отправили домой.

– Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал, – говорится в сообщении пресс-службы суда. – Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Мустафин был задержан сегодня утром, 9 апреля. Его обвиняют в ущербе району в размере 3 млн рублей и нарушении прав граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.