В Башкирии планируют построить агрокомплекс на 1200 коров за 1,6 млрд рублей

Комплекс будет состоять из двух коровников на 600 голов каждый Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кугарчинском районе Башкирии собираются строить животноводческий комплекс на 1 200 коров. Объем инвестиций в этот проект составляет 1,6 млрд рублей. Об этом на «Инвестчасе» у главы республики Радия Хабирова сообщил исполнительный директор агрофирмы «Иртюбяк» Олег Николаев. По его словам, предприятие создаст 20 новых рабочих мест.

В агрокомплекс будут входить два коровника на 600 голов, телятник, доильный зал, комбикормовый завод. Как отметил глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов, это «один из крупных и технологичных проектов в агропромышленном комплексе» региона.

Инвестору одобрили компенсацию части затрат на покупку племенного скота из Европы, а также элитных семян и удобрений.